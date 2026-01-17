Vingegaard sulle Classiche | Mi piacerebbe provare a vincerle ma ora non posso

Jonas Vingegaard, campione del Tour de France 2022 e 2023, ha recentemente ampliato il suo palmarès con la Vuelta 2025 e si prepara per il Giro d'Italia 2026. In un’intervista, ha dichiarato di desiderare di provarci anche alle Classiche, ma al momento non è possibile. Questa scelta sottolinea la sua volontà di concentrarsi sui grandi appuntamenti a tappe, mantenendo un approccio equilibrato e strategico nel suo percorso professionale.

Roma, 17 gennaio 2026 - Aver rotto il muro del 'solo' Tour de France, vinto nel 2022 e nel 2023, mettendo le mani sulla Vuelta 2025 e, come da recentissimo annuncio, presentandosi al Giro d'Italia 2026 con l'obiettivo di completare entro la primavera la Tripla Corona ha avvicinato Jonas Vingegaard a quella ampia fetta di appassionati che gli rimproverava una presenza troppo poco capillare nel calendario. Il danese si evolve, ma non abbastanza per avvicinarsi a chi come Tadej Pogacar è protagonista anche nella stagione delle Classiche: un gap che potrebbe essere abbattuto in futuro.

