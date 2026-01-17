Villa Deliella risorge da un' istallazione artistica dell' artista Andrea Speziali

Villa Deliella rivive attraverso un'installazione artistica di Andrea Speziali, che trasforma il sito in un simbolo di rinascita. L’intervento, privo di ricostruzioni, restituisce memoria e significato a un luogo ferito, reinterpretandolo come un’opera d’arte capace di evocare bellezza e riflessione. Questa installazione invita a riflettere sul valore della memoria e sulla capacità di rinascita senza ricostruzioni materiali.

L'artista Andrea Speziali immagina per l'area dove un tempo sorgeva Villa Deliella un intervento capace di restituire memoria, bellezza e significato a un luogo ferito, trasformandolo in un simbolo di rinascita, come una fenice che risorge dalle proprie ceneri senza una ricostruzione ma un'opera fruibile al pubblico. Il progetto si configura come un'installazione artistica permanente, che prende avvio dal segno più autentico rimasto: il perimetro originario delle mura della villa, ancora leggibile a filo del terreno. Da questa traccia nasce una grande vasca d'acqua, una fontana perimetrale che ricalca fedelmente l'impianto dell'edificio, rendendo visibile ciò che non c'è più.

