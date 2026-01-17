Vigevano | cedimenti in piazza Ducale perizia per valutare le condizioni del colonnato

A Vigevano, è stata disposta una perizia statica per valutare le condizioni del colonnato di piazza Ducale, in particolare quello che si affaccia su via XX Settembre. L'intervento mira a verificare la stabilità e la sicurezza dell'area, dopo recenti segni di cedimento. L'esito della valutazione permetterà di adottare eventuali interventi di tutela e manutenzione necessari per salvaguardare il patrimonio storico e la sicurezza pubblica.

Vigevano, 17 gennaio 2026 – Una perizia statica. Sarà il primo passo per valutare a fondo l e condizioni della parte del colonnato di piazza Ducale che si affaccia su via XX Settembre. In quel punto da tempo si sono aperte delle crepe che si sono progressivamente allargate e l’ultima delle 84 colonne che sono poste in fregio alla piazza della città ducale si è pericolosamente inclinata. Ecco perché la nuova soprintendente alla Belle Arti di Monza-Brianza e Pavia, Valentina Minosi, che ha assunto l’incarico la scorsa estate, ha voluto effettuare personalmente un sopralluogo per rendersi conto direttamente della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Affreschi rovinati in piazza Ducale «Vanno restaurati» - Associazione scrive alla giunta e ai tecnici del Municipio «Degrado segnalato già dieci anni fa, il Comune si muova» ... laprovinciapavese.gelocal.it