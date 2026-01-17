Vietri FdI | Situazione parcheggi critica non solo al borgo

Da tarantinitime.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, il problema dei parcheggi si estende ben oltre il centro storico, coinvolgendo diverse zone della città. La carenza di spazi disponibili e le difficoltà nel trovare un posto auto rappresentano una criticità crescente per residenti e visitatori. La questione richiede un’attenzione concreta e interventi mirati per migliorare la mobilità e ridurre i disagi quotidiani.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto ormai il problema del parcheggio è avvertito in gran parte della città e sta anche nel dove lasciar la macchina quando si è a casa pur non abitando al borgo.  Ad una situazione gia’ critica si aggiunge l’entrata in vigore del provvedimento del 2024 che prevede il ritiro del pass gratuito per i residenti di alcune zone della città caratterizzate dalla presenza di strisce blu. Una decisione che appare non solo inopportuna, ma profondamente ingiusta, e che merita di essere immediatamente sospesa per avviare una seria riflessione sulle politiche della sosta adottate negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

vietri fdi situazione parcheggi critica non solo al borgo

© Tarantinitime.it - Vietri (FdI): “Situazione parcheggi critica non solo al borgo”

Leggi anche: Papigno, gravi disagi per i lavori nel borgo: "Situazione critica per persone anziane e con disabilità"

Leggi anche: Aggressione a Castiglione dei Genovesi, Vietri (FdI): “Solidarietà al sindaco, violenza da condannare”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Taranto, parcheggi: Vietri “Situazione critica anche fuori dal Borgo”; Minacce e percosse alla madre, arrestato un 30enne a Potenza.

vietri fdi situazione parcheggiSanità Rimini. Marcello (FdI): “Risolvere il problema della carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale” - Risolvere il problema della carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale Infermi di Rimini. chiamamicitta.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.