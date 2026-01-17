Vietina Lucca è un grande noi | La politica degli annunci inizia a mostrare il fianco

L’amministrazione Pardini ha annunciato che alcuni dei principali progetti promessi durante la campagna elettorale non saranno realizzati nel mandato attuale. Questa decisione evidenzia una difficoltà nel mantenere gli impegni pubblici e mette in luce le sfide affrontate dall’amministrazione nella gestione delle aspettative e delle risorse disponibili. Un atteggiamento che invita a una riflessione sulla coerenza e sulla trasparenza nelle scelte politiche.

"Ancora una volta l'amministrazione Pardini sceglie la via più semplice: annunciare sui giornali che i grandi progetti, protagonisti assoluti della campagna elettorale, non vedranno la luce in questo mandato. Tutto rimandato a dopo il 2027, nella speranza di essere rieletti". Sono i rappresentanti della lista civica "Lucca è un grande noi" a commentare la nostra intervista esclusiva, pubblicata nell'edizione di ieri, al sindaco Mario Pardini. "È la certificazione di un fallimento lungo cinque anni di promesse mancate – continuano i consiglieri di opposizione –. Chi aveva costruito la propria vittoria accusando la giunta Tambellini di immobilismo oggi consegna alla città un bilancio fatto di annunci, propaganda e rinvii.

