VIDEO | Voci di libertà | i giovani iraniani a Messina raccontano il dolore di un Paese in protesta

Voci che gridano e chiedono libertà, parole di giovani arrivati da lontano per studiare a Messina ma che sono dense di significato ed emozioni. Mostrano il loro volto, senza paura, da giovani liberi che esprimono il loro pensiero. Sono le storie Farzam Fathi, Javad Niknejat e Pooyan Talebi, studenti iraniani che frequentano l'Ateneo messinese e che hanno raccontato la loro testimonianza durante questi giorni molto complessi per il loro Paese. Uomini che hanno visto con i loro occhi le immagini delle proteste e dei massacri e che sperano presto in un futuro migliore. Costante il pensiero rivolto alle loro famiglie, spesso irraggiungibili o assenti per giorni a causa della mancata possibilità di accedere ad Internet. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

