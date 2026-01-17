Video intervista a Graziano Rossi | Mi sposerò presto
In questa intervista, Graziano Rossi, padre di Valentino, affronta diversi aspetti della sua vita, dal rapporto con il figlio alle sue prospettive future con la compagna Ambra. Tra i temi discussi, anche la recente denuncia di Valentino per circonvenzione di incapace e il suo imminente matrimonio. Un confronto diretto che offre una panoramica sincera su questioni personali e familiari di grande rilevanza.
Il padre di Valentino parla a tutto campo del rapporto con il figlio ("Mi aspetterei che mi mandasse un sorriso") al suo prossimo futuro con la sua compagna Ambra, che Valentino ha denunciato per circonvenzione di incapace . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Deddè, Sanremo Giovani 2025 video intervista: «Un’esperienza formativa, presto nuovi brani»
Leggi anche: Graziano Rossi, chi è il padre di Valentino
Video intervista a Graziano Rossi: Mi sposerò presto.
Video intervista a Graziano Rossi: "Mi sposerò presto" - Video intervista a Graziano Rossi: "Mi sposerò presto" ... msn.com
Chi è Graziano Rossi, il padre di Valentino ex pilota: la carriera, l'incidente tragico e la guerra in tribunale - Chi è Graziano Rossi, il padre di Valentino campione di motociclismo: la carriera, gli esordi, l'incidente in pista e le altre vicende che hanno portato al conflitto in tribunale ... sport.virgilio.it
Intervista a Graziano Messana, Presidente della Camera di Commercio di San Paolo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.