VIDEO | Cutolo | Grande gruppo grande squadra Mercato? Faremo ancora qualcosa

Il direttore sportivo Nello Cutolo ha commentato la prestazione della squadra e il mercato in corso durante la conferenza stampa a Pesaro. Ha evidenziato l’impegno dei giocatori e del mister, sottolineando l’importanza della partita disputata su un campo difficile contro un avversario complicato. Riguardo al mercato, ha confermato che ci saranno ulteriori interventi per rafforzare il gruppo.

Il direttore sportivo in sala stampa dopo la vittoria di Pesaro: "Complimenti ai ragazzi e al mister, siamo padroni del nostro destino. Ci godiamo il fine settimana ma da lunedì si riparte, mancano quindici giornate di campionato" In sala stampa a Pesaro ha parlato il ds Nello Cutolo: “Voglio fare i complimenti ai ragazzi e al mister, perché la prestazione è stata importante, su un campo difficile e contro un avversario ostico. La Vis Pesaro è una forte, lo sapevamo e la squadra è stata brava. Vedo questo gruppo allenarsi quotidianamente e garantisco che è tanta roba. Abbiamo inserito in rosa tre pedine di livello che sapevamo ci avrebbero portato esperienza, duttilità e qualità: all’interno dello spogliatoio ci sono valori tecnici e morali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

