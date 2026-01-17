Durante un sopralluogo a piazza Vittoria a Napoli, Borrelli ha osservato una ragazza che parcheggiava sul marciapiede, giustificando il gesto con la proprietà della pizzeria di famiglia. L’episodio mette in luce le pratiche di sosta irregolare in zona e le diverse interpretazioni della proprietà privata. Un’occasione per riflettere sulla gestione del rispetto delle regole e sulla convivenza urbana in contesti cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli, sopralluogo di Borrelli a piazza Vittoria, sorprende ragazza in sosta sul marciapiede, “ parcheggio dove voglio perché la pizzeria è di mio padre”. Arriva la Municipale e scatta la multa, poi riparte minacciando il deputato ma senza cintura, sanzionata di nuovo. Borrelli (Avs): “Prepotenti e arroganti, la città non è vostra”. Nel corso di un sopralluogo a piazza Vittoria, il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha riscontrato l’ennesimo episodio di sosta selvaggia in via Arcoleo, dove un’auto era parcheggiata in maniera del tutto irregolare sul marciapiede, impedendo il passaggio dei pedoni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Borrelli becca un’auto parcheggiata sul marciapiedi, la proprietaria: “Posso farlo, la pizzeria è mia”

