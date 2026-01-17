viale gora chiusa in entrata per due settimane

Viale Jelenia Gora a Milano Marittima sarà chiuso in entrata per due settimane a causa di un'emergenza fognaria. La rottura della rete ha reso necessario un intervento urgente, influendo sulla circolazione nel centro della località. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti per eventuali variazioni.

Emergenza fognaria a Milano Marittima: viale Jelenia Gora parzialmente chiuso per due settimane. Un’imprevista rottura della rete fognaria bianca ha fatto scattare lo stato di emergenza per la viabilità nel cuore di Milano Marittima. Il guasto, localizzato nel delicato tratto compreso tra viale Matteotti e l’intersezione con la II° Traversa, ha costretto i tecnici a un intervento d’urgenza che comporterà modifiche sostanziali alla circolazione per almeno quattordici giorni. Il danno strutturale alla condotta ha reso necessaria l’immediata sospensione dell’accesso a viale Jelenia Gora per tutti i veicoli provenienti dal centro di Milano Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

