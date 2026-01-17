In vista della partita di domenica sera tra Milan e Lecce a San Siro, vale la pena ricordare un episodio della stagione 2001-02, quando i rossoneri conquistarono una vittoria importante. Questa sfida mette in evidenza l’importanza di un confronto tra due squadre con storie e ambizioni diverse, in un contesto che richiama ricordi passati e sfide future. Un’occasione per riflettere sull’evoluzione delle due compagini e l’attesa di un match che si preannuncia impegnativo.

MILAN, ITALY - JANUARY 6: Andrei Shevchenko of AC Milan is tackled during the Serie A Match between Milan and Lecce at the Giuseppe Meazza San Siro Stadium on January 6, 2005 in Milan Italy. (Photo by New PressGetty Images) In vista della sfida di domenica sera, dove Milan e Lecce si sfideranno tra le mura di San Siro alle ore 20:45, è obbligo fare un salto indietro nel tempo fino alla stagione 2001-2003. Contro i pugliese, in quella partita, i rossoneri vinsero con un netto 3-0 grazie ai gol di Kaladze, Ambrosini e Shevchenko andando diretti in Champions League. Ecco, di seguito, il racconto di quella partita: (Fonte acmilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viaggio nel tempo, Milan-Lecce 3-0: una domenica da Champions

Leggi anche: Star Flyer, Clipper, Royal. E il viaggio in mare è un viaggio nel tempo

Leggi anche: FC 26 Kelly Smith Icona “Viaggio nel Tempo” 90: Una predatrice d’area d’élite

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Inter-Lecce, perchè è stato tolto il rigore su Bonny? La decisione di Maresca e la chiamata del Var, cosa è successo.

Lecce-Milan: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - 45 al Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) ... tuttosport.com

Milan-Lecce, Allegri: “Commisso uomo di sport e passione. Domani ci saranno dei cambi” - Oggi alle 12 si è tenuta a Milanello la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara di domani a San Siro contro il Lecce. msn.com