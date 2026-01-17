Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Roma Fiumicino aeroporto la circolazione rallentata tra Settebagni a Roma Tiburtina per accertamenti tecnici sulla linea i treni regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti passiamo al traffico sul tratto Urbano della A24 si segnalano code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Pontina dove il traffico rallenta tra Castel Romano e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo situazione simile sulla via Nettunense ho dei centri abitati di Frattocchie Cecchina in entrambi i sensi di marcia code anche sulla via Appia nei tratti urbani di Albano Laziale e Genzano di Roma In entrambe le direzioni infine rallentamenti sulla via Casilina tra Grotte celoni EFI in direzione San Cesareo ed infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio Prosecco con il bus sostitutivi da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate del nostro sito infomobilita Punto astrale spa.

