Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 18 | 40

La viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità oggi, 17 gennaio 2026, a causa di incidenti e lavori in corso. Tra Roma e le zone limitrofe si registrano rallentamenti e code lungo diverse arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare, la via del Mare e la Pontina. Il trasporto pubblico mantiene orari prolungati fino alle 1:30, con aggiornamenti costanti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di consultare le fonti ufficiali per informazioni aggiornate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura partiamo alla raccordo anulare in carreggiata esterna a causa di un precedente incidente Ora Risolto ci sono Cure trappi e Casilina ripercussioni anche su via Appia Perché si mette sul raccordo in carreggiata esterna disagi anche sul tratto Urbano della A24 in complanare traffico rallentato tra Tor Cervara e Viale Palmiro Togliatti proseguendo sul tratto Urbano code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo nel quadrante sud della città sulla via del mare si rallenta tra il raccordo è via di Mezzocammino direzione Ostia se sta situazione su via Cristoforo Colombo code a tratti tra via di Malafede e via di Acilia nei due sensi di marcia sulla via Pontina il traffico è rallentato tra Castel Romano e Spinaceto in direzione raccordo situazione complicata anche sulla via Nettunense Cinzia abitati di Frattocchie Pavona e Cecchina in entrambi i sensi di marcia e infine sulla via Appia nei tratti urbani di Albano Laziale e Genzano di Roma sempre entrambe le direzioni ed infine siamo il trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi le metropolitane a bb1 e ci seguono l'orario prolungato con ultime corse dai capolinea a 1:30 di notte il servizio prosegue poi con le linee bus m&c che seguiranno gli stessi percorsi delle m da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 18:40

