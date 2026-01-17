Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25

Al momento, il traffico a Roma e nel Lazio è generalmente scorrevole, con alcune code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Bufalotta e Nomentana. Il trasporto pubblico prosegue con orari prolungati sulle linee metropolitane e sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, fino alle 1:30 di notte. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi invernali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento il traffico si presenta scorrevole sulle principali strade della nostra regione ad eccezione del raccordo anulare in carreggiata interna Ci sono code per traffico tra Bufalotta e Nomentana Passiamo al trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi le metropolitane A B B 1 e ci seguono l'orario prolungato con ultime corse dai capolini Alle 1:30 di notte il servizio prosegue poi con le linee m&c che seguiranno gli stessi percorsi delle m e ancora trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:20 il servizio prosegue con il bus sostitutivi da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi Ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16:25

