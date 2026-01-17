Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di atti unico mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove si è risolto l'incidente avevo in precedenza tra via di Acqua acetosa e raccordo anulare permangono rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare si rallenta per traffico intenso tra Appia e diramazione Roma Sud in interna rallentamenti tra Cassia bis è più avanti tra Laurentina e Pontina sulla Appia risolto l'incidente avvenuto in precedenza in prossimità di via mole di Castel Gandolfo permangono rallentamenti stop ai mezzi pesanti domani domenica 18 gennaio sulle autostrade sarà il blocco il pesce Raia 922 il divieto riguarderà tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza in chiusura ricordiamo che domani torna la domenica ecologica nella capitale il 18 primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde dalle ore 730 alle ore 12:30 poi dalle 16:30 alle ore 20:30 le consuete sono consultabili sul sito infomobilità alla pagina dedicata a Daniele Sirio e altre immobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte Biagio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2020 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà spa.

