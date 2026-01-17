Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione semplice e chiara, ottimizzata per Google e senza enfasi: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 17 gennaio 2026 alle 12:25. Raccolti i principali segnali di traffico, incidenti e interruzioni sulla rete stradale e ferroviaria regionale, con indicazioni su deviazioni e orari di servizio. Questo report fornisce informazioni utili per chi si sposta nella zona, garantendo una panoramica aggiornata delle condizioni di mobilità.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalle situazioni di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove segnaliamo un incidente che provoca cute da via Cristoforo Colombo a Raccordo Anulare verso Latina con ripercussioni sul Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate in prossimità dello svincolo per la Pontina restiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta il traffico intenso tra Appia e diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Appia dove per incidente si sta in coda in prossimità di via mole di Castel Gandolfo nelle due direzioni per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi in chiusura ricordiamo che per tutta la giornata di oggi le metropolitane a bb1 e ci seguono l'orario prolungato con le ultime corse le capolinea 1:30 di notte in servizio poi continua con le linee bus EMC che seguiranno gli stessi percorsi Daniele si rilasciano ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 17:25 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09 | 40. #Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook #Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.