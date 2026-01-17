Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 17 gennaio 2026 alle 11:25: si segnalano incidenti sulla Pontina e sul Raccordo Anulare che causano rallentamenti. Traffico intenso sulla Casilina e altre arterie, con modifiche nel servizio ferroviario regionale Roma Viterbo a partire da lunedì 19 gennaio. Per dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della relazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove segnaliamo incidente che provoca quella via Cristoforo Colombo Raccordo Anulare verso Latina con ripercussioni sul Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate in prossimità dello svincolo per la Pontina e stiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico drapia diramazione Roma sud della 24 Roma Teramo chiude tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima ci spostiamo sulla Casilina code a tratti nei due sensi tra finocchi e Tor Bella Monaca sulla mia co della terza alla storta nelle due direzioni è più avanti e l'altezza la Giustiniana barce raccordo anulare per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di nuovo dell'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 prosegue con i bus sostitutivi Daniele si rialza nel pomeriggio è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 11:25

