Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un'introduzione sobria e chiara per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 10:25. La regione segnala la riapertura della Casilina al traffico in entrambi i sensi, dopo un incidente. Si registrano code sulla Cassia e restrizioni temporanee in centro città a causa di una manifestazione. È attivo un servizio di informazione sulla mobilità regionale, con aggiornamenti su trasporto pubblico e deviazioni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre info mobilità un servizi della regione Lazio sulla Casilina riaperta al transito nei due sensi il tratto precedentemente chiuso per incidente all'altezza di due leoni Fontana Candida rimaniamo sulla Casilina più avanti segnaliamo code per traffico intenso nei due sensi all'altezza di finocchio andiamo sulla Cassia dove si sente all'altezza alla Giustiniana in direzione raccordo anulare passiamo allenati nella capitale in centro in corso di svolgimento della manifestazione con corteo che da Piazzale Ugo La Malfa è diretto a Piazzale Ostiense attivi e limitazioni alla posta in piazzale Ugo La Malfa Piazzale Ostiense e via del Circo Massimo previste temporanea chiusura al traffico con deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico vediamo con il trasporto pubblico capitolino per tutta la giornata di oggi le Metropoli adv1 e ci seguono l'orario prolungato con le ultime corse dai capolini a 1:30 di notte il servizio poi prosegue con le linee bus AMC che seguiranno gli stessi percorsi Daniele Serie A Ruby dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 10:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09 | 40. #Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook #Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.