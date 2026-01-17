Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 09 | 40

Ecco un'introduzione originale e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Il servizio di infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma, con particolare riferimento alle interruzioni e deviazioni in corso. Oggi, incidenti sulla Casilina e una manifestazione in centro città comportano limitazioni alla sosta e chiusure temporanee di alcune vie, influendo sul traffico e sui mezzi pubblici. Per informazioni aggiornate, si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla stazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Casilina dove segnaliamo la chiusura per incidente del trattore altezza Due Leoni Fontana Candida In entrambe le direzioni ripercussioni sulla viabilità locale attive deviazioni sul posto passiamo alimenti nella capitale dalle ore 10 di questa mattina in centro è in programma una manifestazione con corteo che partirà da Piazzale Ugo La Malfa e arriverà a Piazzale Ostiense già attive limitazioni alla sosta in piazzale Ugo La Malfa Piazzale Ostiense e via del Circo Massimo previste temporanea chiusura al traffico con deviazioni per diverse linee di trasporto pubblico fidiamo con il trasporto pubblico per tutta la giornata di oggi le metropolitane abb1 e ci seguono l'orario prolungato con le ultime corse da capolinea a 1:30 di notte che servizio poi prosegue con le linee bus AMC che seguiranno gli stessi percorsi la mia alle 0 e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

