Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 07 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Il traffico sulla viabilità di Roma e Lazio presenta alcune criticità il 17 gennaio 2026, con la chiusura del tratto della Casilina all'altezza di via Fontana Candida a causa di un incidente. La rete di trasporti pubblici, tra cui la ferrovia Roma Viterbo e le metropolitane, ha adottato modifiche temporanee per garantire i servizi. Per informazioni aggiornate, consultate il sito ufficiale di Astral.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità può servizio della regione Lazio sulla Casilina chiuso per incidente il tratto altezza di via Fontana Candida con traffico in direzione del raccordo anulare deviato su via Siculiana ripercussioni alla viabilità locale Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 ed alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi in chiusura vi ricordiamo che per tutta la giornata di oggi le metropolitane a vb1 e ci seguono l'orario prolungato con le corse dei capolinea a 1:30 di notte in servizio qua continua con le linee bus AMC che seguiranno gli stessi percorsi da Daniele Sirio e altre ne comorbilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicuro ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembra semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare sicuro per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

