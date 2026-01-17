Via Zoccoli interviene Ara | Il Comune non può fare i lavori di ripristino

Su via Zoccoli torna al centro della cronaca la questione dei lavori di ripristino post-alluvione. Dopo la bocciatura dell’appello del Comune da parte del Consiglio di Stato, si apre un nuovo capitolo nella disputa legale. L’assessore alla Sicurezza idrica, Daniele Ara, ha dichiarato che il Comune non può intervenire direttamente, lasciando la parola ai residenti. La vicenda rimane in attesa di sviluppi, con la prossima udienza fissata a maggio.

Altro giro, altro botta e risposta su via Zoccoli. Dopo che il Consiglio di Stato ha bocciato l’appello del Comune a seguito della sospensione dell’ ordinanza da parte del Tar (l’udienza di merito sarà a maggio), ordinanza che chiedeva ai residenti di provvedere ai lavori di ripristino post alluvione, è Daniele Ara (assessore alla Sicurezza idrica ) a prendere parola. Al centro il ‘famoso’ muretto tra i civici 15 e 17: "Presentava condizioni di grave precarietà e una marcata inclinazione già dal febbraio 2023 – sottolinea Ara –. L’ alluvione di ottobre 2024 non è la causa del dissesto: le verifiche richieste immediatamente dopo l’evento dai vigili del fuoco e confermate dall’Unità tutela pubblica incolumità riguardavano una situazione strutturale già nota e preesistente, resa rilevante dalla presenza di traffico veicolare, parcheggi e garage lungo una strada privata ad uso pubblico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

