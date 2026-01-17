Via Indipendenza pedonale il Comune | Le auto non spariranno da via Rizzoli e Ugo Bassi

Il Comune ha annunciato che via Indipendenza resterà pedonale, mentre le auto continueranno a circolare in via Rizzoli e Ugo Bassi. La riqualificazione dei T-Days introduce nuove regole per la convivenza tra tram, pedoni e veicoli, con particolare attenzione al carico-scarico e al divieto di passaggio per i taxi. La linea rossa rappresenta un elemento strategico per migliorare la mobilità nel centro cittadino.

La nuova faccia dei T-Days, la convivenza tra tram e pedoni, il veto al passaggio dei taxi, le regole per il carico-scarico, la linea rossa che arriva in centro. C’è questo e molto altro dentro al calderone che ribolle per la pedonalizzazione di via Indipendenza, già realtà da fine dicembre. Michele Campaniello arriva nella sede del Carlino in via Mattei rigorosamente in bicicletta: è lui il primo ospite della puntata del vodcast ‘Il Resto di Bologna’ dedicata alla rivoluzione della mobilità dentro le mura. L’assessore alla Mobilità Campaniello: come cambierà il centro. “Il nuovo assetto piace già ai bolognesi – confessa Campaniello, assessore alla Nuova mobilità e infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30 e sicurezza stradale – e sarà sempre più così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

