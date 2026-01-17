Via Cavour L’apertura si avvicina

A San Giuliano si avvicina l'apertura della nuova Casa di comunità di via Cavour. Completati i lavori di riqualificazione dello stabile esistente, si stanno ora finalizzando gli aspetti burocratici. Questa struttura rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, contribuendo a migliorare l’assistenza locale e a garantire un punto di riferimento più vicino ai cittadini.

In dirittura d’arrivo la Casa di comunità di via Cavour, a San Giuliano. L’intervento di riqualificazione dello stabile preesistente si è concluso e, con gli ultimi passaggi burocratici ora in corso, quella di San Giuliano è una delle prossime aperture che si profilano per rafforzare la sanità territoriale. "Un investimento di oltre 6 milioni di euro, da parte dell’ Asst Melegnano Martesana, che consentirà nei prossimi mesi di avere una nuova struttura sanitaria, oltre che socio-assistenziale", rimarca il sindaco di San Giuliano, Marco Segala. L’attivazione del servizio farà segnare il ritorno in via Cavour di funzioni che, per consentire l’esecuzione dei lavori, sono state temporaneamente trasferite: tra queste, il Centro per le dipendenze, il Centro diabetologico, il punto prelievi e il servizio vaccinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

