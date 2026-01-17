Verso Udinese-Inter e se Chivu puntasse sul fattore Frattesi?

A poche ore da Udinese-Inter, si fa strada l’ipotesi di una possibile sorpresa nell’11 nerazzurro: Chivu potrebbe affidarsi a Davide Frattesi fin dal primo minuto. La scelta potrebbe influenzare l’andamento della partita, considerando le recenti prestazioni del centrocampista. Un'eventuale conferma potrebbe rappresentare una strategia del tecnico per affrontare la sfida in modo diverso rispetto alle previsioni iniziali.

Poche ore al calcio d'inizio di Udinese-Inter: al contrario di quanto ipotizzato nella mattinata di venerdì, mister Chivu potrebbe lanciare dal primo minuto Davide Frattesi. Un'occasione da sfruttare Nello spezzone giocato mercoledì a San Siro contro il Lecce la mezzala è entrata in campo la testa giusta. Partecipando all'assalto finale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

