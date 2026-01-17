Verso le Olimpiadi Apf fa la guida ai giornalisti

In vista delle Olimpiadi, Apf Valtellina, azienda di promozione e formazione, offre tour guidati per giornalisti e operatori, consentendo loro di conoscere meglio il territorio. Questa iniziativa mira a favorire una comprensione approfondita delle caratteristiche locali, facilitando la comunicazione e la preparazione degli approfondimenti dedicati all’evento. Un’occasione per approfondire le peculiarità della Valtellina in modo diretto e professionale.

Apf Valtellina (Azienda di promozione e formazione) guiderà i giornalisti e gli operatori in tour guidati alla scoperta del territorio. L'Olimpiade di Milano Cortina, ormai imminente, porterà grandi benefici, in primis, alle località che ospiteranno le competizioni ma anche ai territori limitrofi. Oltre ad opere che poi rimarranno per sempre, è indubbio che un evento globale porti dei benefici dal punto di vista della promozione. In tutto il mondo. Per farlo però vanno coinvolti le migliaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo e pronti a raccontare i Giochi. Apf Valtellina, con il supporto di alcuni consorzi turistici provinciali, ha ideato una serie di tour dedicati alla stampa.

