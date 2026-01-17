Verso il referendum costituzionale | il Pd apre la sede di Gambettola per incontrare i cittadini

Il Partito Democratico di Gambettola apre le sue porte domenica mattina, dalle 9 alle 12, presso la sede di corso Mazzini. Un’occasione per i cittadini di confrontarsi e ricevere informazioni sul referendum costituzionale in vista delle prossime consultazioni. L’iniziativa mira a favorire un dialogo aperto e trasparente, offrendo uno spazio di ascolto e confronto sulle tematiche costituzionali.

Domenica il Pd gambettolese apre la sede in corso Mazzini per incontrare la cittadinanza dalle 9 alle 12. “Il tema, di rilevanza nazionale, è il Referendum Costituzionale, che prossimamente chiamerà alle urne tutti gli aventi diritto del Paese”, annuncia il segretario gambettolese, Luigi Battaglia. “Il Referendum Costituzionale, che dovrà confermare o rigettare la “riforma Nordio”, è stato fissato in tempi molto ravvicinati (ad oggi, il 22 e 23 marzo), riducendo di fatto lo spazio temporale a disposizione dei cittadini per organizzarsi, informarsi e decidere con consapevolezza - prosegue Battaglia -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Referendum e riforma costituzionale, la Camera Penale di Firenze in piazza per dare informazioni ai cittadini Leggi anche: Referendum, il pm Nino Di Matteo: “Riforma pericolosa per i cittadini, è spietata con i deboli e ha le armi spuntate verso i potenti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia e la questione dei tempi; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Fare giustizia | Le ragioni della sinistra per il Sì al referendum; Referendum sulla Giustizia, le posizioni dei partiti: chi si schiera per il «Sì», chi per il «No». Sondaggio, trionfo del SI' alla riforma costituzionale della giustizia. Referendum del 22-23 marzo, i favorevoli sfiorano il 63% - Secondo i dati del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscop ... affaritaliani.it

Riforma della giustizia al voto: referendum costituzionale a marzo 2026, superata la soglia della raccolta firme - La legge approvata dal parlamento senza la maggioranza dei due terzi passa al giudizio degli elettori. veronasera.it

Verso il Referendum sulla Giustizia.La prima iniziativa dei Comitati Cremonesi per il NO - Opera in città il comitato 'Referendum Giustizia Giusto dire NO' a difesa della Costituzione promosso dai magistrati del Distretto di Brescia che si articola con un gruppo a Cremona ed emazione della ... welfarenetwork.it

#shorts Referendum Giustizia voto su Meloni

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: VERSO IL REFERENDUM In vista del prossimo referendum, sulla riforma della giustizia promossa dal Ministro Nordio, l’Azione Cattolica Diocesana, l’associazione Città dell’Uomo – APS, Argomenti 2000 – Molfetta e la Parro - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti all'inizio del 2026 verso il referendum sulla Giustizia, Meloni scivola. Gli orientamenti di voto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.