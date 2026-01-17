Verona mette la sesta | schianta Cuneo 3-0 nell' anticipo ed è capolista per una notte
Verona affronta Cuneo nell’anticipo di campionato, conquistando una vittoria per 3-0 e salendo in testa alla classifica temporaneamente. La Rana domina il primo set, ma i piemontesi reagiscono nel secondo, anche se non riescono a invertire l’andamento della partita. Con questa vittoria, Verona si mantiene in cima, in attesa del risultato di Perugia, e conferma la propria solidità in campionato.
La sesta vittoria consecutiva nel girone di ritorno regala una notte da capolista solitaria alla Rana che supera un Cuneo che entra in gioco troppo tardi per opporsi ad un avversario di altro livello. Dopo un primo set dominato dai padroni di casa, nel secondo i piemontesi lottano all’inizio, ma i turni al servizio di Mozic e Keita (con tanto di ace) fanno girare l’inerzia della sfida nella metà capo scaligera. Terzo parziale che vede Acqua San Bernardo gareggiare palla su palla, andare avanti prima di subire la bruciante rimonta nel finale segnata dagli ace di Darlan che chiude i giochi. Verona trascinata da Mozic top scorer e dal trio Keita, Cortesia e Darlan cecchini infallibili dai nove metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
