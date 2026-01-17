Verona 14enne scomparso da lunedì

È allarme a San Giovanni Lupatoto per la scomparsa di Diego Baroni, 14 anni, avvenuta lunedì 12 gennaio. Il ragazzo è uscito di casa al mattino per andare a scuola ma non ha fatto rientro. Sono in corso le ricerche e le verifiche delle autorità per rintracciare il giovane e chiarire la sua eventuale ubicazione.

C’è crescente apprensione per la sorte del 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso da lunedì 12 gennaio, quando di mattina presto è uscito di casa per andare all’istituto professionale che frequenta in città ma dove non si è mai presentato. Il ragazzo è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova e, secondo la testimonianza di una sua amica, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano, dove effettivamente è stato agganciato il segnale del suo telefono per l’ultima volta e dove si presume possa quindi trovarsi. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Verona, 14enne scomparso da lunedì Leggi anche: Verona, 14enne scomparso da lunedì: l’ultimo segnale a Milano Leggi anche: Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo» - Diego Baroni «potrebbe avere pubblicato video su TikTok con altri profili». ilgazzettino.it

Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche - Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. msn.com

Allarme per Diego Baroni, 14enne scomparso da giorni: ricerche tra Verona e Milano - Le autorità e la comunità cercano Diego Baroni, 14 anni, scomparso da San Giovanni Lupatoto: le ricerche tra Verona e Milano. notizie.it

Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 12 gennaio. Nonostante il passare dei giorni e l’attivazione del Piano di ricerca della Prefettura, il ragazzo sembra essere svanito nel nulla tra Verona e Mil - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.