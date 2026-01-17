Verona 14enne scomparso da lunedì

È allarme a San Giovanni Lupatoto per la scomparsa di Diego Baroni, 14 anni, avvenuta lunedì 12 gennaio. Il ragazzo è uscito di casa al mattino per andare a scuola ma non ha fatto rientro. Sono in corso le ricerche e le verifiche delle autorità per rintracciare il giovane e chiarire la sua eventuale ubicazione.

C’è crescente apprensione per la sorte del 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso da lunedì 12 gennaio, quando di mattina presto è uscito di casa per andare all’istituto professionale che frequenta in città ma dove non si è mai presentato. Il ragazzo è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova e, secondo la testimonianza di una sua amica, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano, dove effettivamente è stato agganciato il segnale del suo telefono per l’ultima volta e dove si presume possa quindi trovarsi. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

