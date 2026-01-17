Verona 14enne scomparso da lunedì | l’ultimo segnale a Milano

Da lunedì 12 gennaio, il 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto è scomparso. L’ultimo segnale del ragazzo è stato rilevato a Milano. Cresce l’attenzione sulla sua sorte, dopo che non si è presentato all’istituto professionale che frequentava. La famiglia e le autorità stanno collaborando per trovare informazioni utili sul suo eventuale spostamento o situazione.

(Adnkronos) – C’è crescente apprensione per la sorte del 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso da lunedì 12 gennaio, quando di mattina presto è uscito di casa per andare all’istituto professionale che frequenta in città ma dove non si è mai presentato. Il giovanissimo è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova e, secondo la testimonianza di una sua amica, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano, dove effettivamente è stato agganciato il segnale del suo telefono per l’ultima volta e dove si presume possa quindi trovarsi. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

