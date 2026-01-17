Verona 14enne scomparso da lunedì | l’ultimo segnale a Milano

Da lunedì 12 gennaio, il 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto è scomparso. L’ultimo segnale del ragazzo è stato rilevato a Milano. Cresce l’attenzione sulla sua sorte, dopo che non si è presentato all’istituto professionale che frequentava. La famiglia e le autorità stanno collaborando per trovare informazioni utili sul suo eventuale spostamento o situazione.

(Adnkronos) – C’è crescente apprensione per la sorte del 14enne Diego Baroni di San Giovanni Lupatoto (Verona), scomparso da lunedì 12 gennaio, quando di mattina presto è uscito di casa per andare all’istituto professionale che frequenta in città ma dove non si è mai presentato. Il giovanissimo è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova e, secondo la testimonianza di una sua amica, aveva espresso l’intenzione di andare a Milano, dove effettivamente è stato agganciato il segnale del suo telefono per l’ultima volta e dove si presume possa quindi trovarsi. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verona, 14enne scomparso da lunedì: l’ultimo segnale a Milano Leggi anche: Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche Leggi anche: Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricerche - Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. lapresse.it

Verona, 14enne scomparso da lunedì: l'ultimo segnale a Milano - Il ragazzo, di San Giovanni Lupatoto, è uscito di casa per andare all'istituto professionale che frequenta ma non si è mai presentato ... adnkronos.com

Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo» - Diego Baroni «potrebbe avere pubblicato video su TikTok con altri profili». ilgazzettino.it

Continuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 12 gennaio. Nonostante il passare dei giorni e l’attivazione del Piano di ricerca della Prefettura, il ragazzo sembra essere svanito nel nulla tra Verona e Mil - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.