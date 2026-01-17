Verissimo Martina Colombari | Io e mio marito siamo andati in terapia

Martina Colombari ha condiviso a Verissimo di aver intrapreso un percorso di terapia con suo marito, Billy Costacurta, per migliorare la comunicazione e affrontare alcune difficoltà. Grazie a questa esperienza, hanno sviluppato un “libretto delle istruzioni” che ha contribuito a ridurre le discussioni. Un racconto che evidenzia l’importanza di affrontare i problemi di coppia con sincerità e il desiderio di costruire un legame più solido.

"Io e mio marito siamo andati in terapia per capire come aiutarlo. Adesso abbiamo un libretto delle istruzioni: tante discussioni che c'erano prima, adesso non avvengono": Martina Colombari, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di Billy Costacurta e del legame con il figlio Achille. Sul rapporto col marito, con cui quest'anno festeggia 30 anni insieme, ha raccontato: "Non ci sembrano tutti questi anni, molti di meno. Siamo molto diversi, ci sono state crisi. Ci siamo allontanati per un annetto, la crisi del settimo anno, battibecchi e porte sbattute: la vita di coppia va costruita.

