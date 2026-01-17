Gli appuntamenti di Verissimo il 17 e 18 gennaio presenteranno un ricco parterre di ospiti. Tra loro, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Raniero Monaco di Lapio e Martina Colombari. Due giornate dedicate a incontri e interviste che approfondiscono storie e esperienze di personaggi noti del panorama italiano.

I più attesi del weekend sono Raniero Monaco di Lapio, reduce dal successo di A Testa Alta, la fiction che ha per protagonista Sabrina Ferilli. Ma anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta che racconteranno come stanno vivendo questa seconda gravidanza. Sabato 17 gennaio Verissimo inizierà con la parte dedicata al cinema, tornerà Miriam Leone per presentare il nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, dal 29 gennaio al cinema. Anche il regista sarà presente in studio. Spazio poi a Raniero Monaco di Lapio, Marco in A testa Alta, il professore di educazione fisica che ha fatto perdere la testa a Virginia Terzi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, gli ospiti del 17 e 18 gennaio

Leggi anche: Verissimo, gli ospiti del 17 e 18 gennaio da Martina Colombari a Federica Pellegrini

Leggi anche: Miriam Leone, Gabriele Muccino e Federica Pellegrini tra gli ospiti del weekend di Verissimo 17-18 gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Verissimo, le anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio: gli ospiti; ‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio; Federica Pellegrini e Matteo Giunta ospiti a Verissimo domenica 18 gennaio; Verissimo, gli ospiti del 17 e 18 gennaio da Martina Colombari a Federica Pellegrini.

Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi - Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in ... adnkronos.com