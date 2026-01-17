Verissimo Gemma Galgani | Mi sento fidanzata

Gemma Galgani ha dichiarato di sentirsi fidanzata con Mario Lenti, il cavaliere incontrato nello studio di Uomini e Donne. Durante un'intervista a Verissimo, ha affermato che il suo cuore è rivolto a lui, sottolineando un legame speciale. La sua testimonianza ha suscitato interesse tra i fans, offrendo una prospettiva autentica sulla propria vita sentimentale.

"Io mi sento fidanzata con Mario, il mio cuore è lì": Gemma Galgani, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito di Mario Lenti, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Per la dama torinese si tratta di una rinascita emotiva forte; per lui invece sarebbe solo amicizia. "Sono stata travolta da questo amore. È molto sincero, lui non parla mai tanto per parlare - ha detto Gemma in tv -. Ci potrebbe essere qualcosa in più, se solo io stessi un po’ più calmina". Dopodiché ha ammesso le sue difficoltà nel gestire la gelosia: "Ho fatto delle promesse che non ho mantenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

