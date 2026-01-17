Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Se avete perso la puntata di oggi di Verissimo, niente preoccupazioni. Di seguito troverete le informazioni necessarie per rivedere la replica, sia in televisione che in streaming. In modo semplice e immediato, vi guideremo sui canali e le piattaforme disponibili per recuperare l’ultima puntata, garantendo un accesso facile e rapido a tutti gli interessati.
Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv
