verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026

Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 torna Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Due appuntamenti settimanali che continueranno ad approfondire storie, interviste e aggiornamenti sui protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. La trasmissione si conferma come un punto di riferimento per chi desidera conoscere le storie più autentiche e le novità più interessanti del panorama italiano.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di oggi, sabato 17 e domani domenica 18 gennaio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 17 gennaio 2026. Oggi, sabato 17 gennaio 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospiti in studio Gabriele Muccino e Miriam Leone, regista ed attrice, del nuovo film “Le cose non dette” in uscita in tutte le sale cinematografiche dal 29 gennaio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

