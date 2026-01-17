Venezuela’s new leader facing internal division moves to tighten her grip on power

In Venezuela, interim President Delcy Rodriguez sta consolidando il proprio ruolo, pochi giorni dopo l'intervento degli Stati Uniti che ha preso temporaneamente il controllo del governo. La situazione politica si evolve in un contesto di divisioni interne, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione e stabilizzare il Paese in un momento di incertezza.

Jan 17 (Reuters) - In the 12 days since the U.S. seized Venezuelan President Nicolas Maduro, interim President Delcy Rodriguez has been working to consolidate her own power, installing loyalists in key positions to protect herself from internal threats while meeting U.S. demands to boost oil production. Rodriguez, 56, a quiet but rigorous technocrat who was vice president and oil minister, has named a central banker to help run the economy, a presidential chief of staff and, crucially, a new head of Venezuela's feared DGCIM, the military counterintelligence agency built over decades with Cuban assistance.

