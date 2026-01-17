Venduto gioiello di Overmarine.

Overmarine Group annuncia la vendita della terza unità del Mangusta GranSport 34, rafforzando la propria presenza sul mercato. Questa nuova consegna segue le recenti vendite delle unità precedenti, confermando l'interesse verso il modello e la fiducia dei clienti. La società continua a sviluppare prodotti di qualità, puntando all’eccellenza nel settore dei motoryacht di lusso.

Overmarine Group apre il 2026 con l’annuncio di vendita della terza unità del Mangusta GranSport 34, a pochi mesi di distanza dalle precedenti. Un segnale chiaro del forte apprezzamento del mercato per questo modello, che raccoglie l’eredità del precedente e pluripremiato Mangusta GranSport 33, di cui sono state consegnate 12 unità. Il Mangusta GranSport 34 esprime la filosofia della linea Mangusta GranSport attraverso un design deciso e sportivo, unito a prestazioni di rilievo e a una vivibilità studiata per garantire la massima flessibilità d’uso ed è frutto della collaborazione tra l’Ufficio Engineering di Overmarine Group e il designer Alberto Mancini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

