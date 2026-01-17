Valentino | Un nuovo amore e papà ha allontanato tutti Il denaro non c' entra temo non stia bene

Valentino Rossi esprime preoccupazione per il padre, allontanato dalla famiglia. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex pilota, nove volte campione del mondo, ha dichiarato di essere addolorato e preoccupato per le condizioni di salute di suo papà, sottolineando che il problema non riguarda il denaro. La sua preoccupazione riguarda il benessere familiare e il rapporto con il padre, ormai distante.

L'ex pilota, nove volte iridato, spiega al Corriere della Sera: "Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo e non sento più. Questa è una vicenda dettata dall’amore, non da altro" "Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più". Così l'ex pilota motociclistico, nove volte iridato, Valentino Rossi al Corriere della Sera. Si dice sorpreso e dispiaciuto per la risonanza mediatica di una vicenda privata che tocca i sentimenti di molte persone care. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

