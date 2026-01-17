Valentino Rossi preoccupato per la salute del padre Graziano | Si è allontanato dalla famiglia e non so perché Non è questione di soldi

Valentino Rossi ha espresso preoccupazione per la salute e il benessere di suo padre Graziano, evidenziando un allontanamento dalla famiglia e sottolineando che la questione non riguarda aspetti finanziari. Dopo le recenti vicende legali e familiari, il campione motociclismo ha scelto di parlare pubblicamente per chiarire la situazione e conoscere meglio le motivazioni di Graziano.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – Dopo la notizia esclusiva di Qn-Carlino sulla battaglia legale in casa Rossi – cioè Valentino Rossi che ha presentato una denuncia penale contro la compagna del padre, Ambra Arpino, per circonvenzione d'incapace, dopo che Graziano Rossi aveva revocato il figlio come amministratore di sostegno e annunciato il suo matrimonio – oggi è il Dottore stesso a parlare, sulle pagine del Corriere della Sera. Valentino Rossi esprime la sua preoccupazione per la salute del padre e, soprattutto, trova che tutta la situazione che si è creata – tra denunce, trasferimenti di soldi e perizie psichiatriche – sia "anomala".

