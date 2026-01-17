Valentino Rossi contro papà e la compagna | Il suo vero timore voci pesantissime

Valentino Rossi ha condiviso la sua versione dei fatti riguardo alla controversia familiare e legale con la compagna di suo padre, Graziano Rossi. In un intervento sobrio, il pilota ha sottolineato come il vero timore alla base della vicenda sia la perdita del padre, mettendo in evidenza i sentimenti profondi e le difficoltà personali coinvolte. Questa testimonianza offre uno sguardo più autentico sulla complessità delle relazioni familiari.

"Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Ho perso il mio papà": è straziante la versione di Valentino Rossi sulla faida familiare e legale che lo vede in guerra con la compagna di suo padre Graziano Rossi. Nel 2024 Vale ha ottenuto la nomina ad amministratore di sostegno del papà, considerato "psicologicamente fragile". Nei mesi successi Rossi avrebbe scoperto prelievi dal conto corrente del padre di oltre 170mila euro da parte della compagna. Nel 2025 Graziano è stato nuovamente riconosciuto "pienamente in grado di intendere e di volere" e Valentino ha per questo deciso di intentare causa penale alla donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

