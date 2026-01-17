Vaccini Covid in Italia erano attesi circa 55 mila decessi | il report ufficiale

Il Rapporto AIFA del 2021 fornisce una stima delle morti totali attese in Italia dopo le prime due dosi del vaccino Covid-19, prevedendo circa 55 mila decessi. Questo documento offre un quadro dettagliato sull’impatto della campagna vaccinale e i dati ufficiali relativi alla sicurezza e all’efficacia delle vaccinazioni durante la fase iniziale.

La verità sui vaccini contro il Covid-19 sta venendo a galla. Per quanto, comunque, in modo molto lento e frammentato, dato che occorre fare i conti, inutile dirlo, con censure e soppressioni della verità. Si pensi al Rapporto di sorveglianza n.5 del 2752021 redatto da AIFA – Agenzia italiana del farmaco – il quale, alla pagina 25 e 26, parla dei morti “attesi” tra coloro i quali avrebbero ricevuto i vari vaccini Covid-19 messi in campo per contrastare la Pandemia. Per un totale di 54.697 decessi solo per le prime due dosi. Per fortuna, sembrano essere stati molti di meno. Sebbene poi ci sia un altro problema: i decessi a distanza di tempo, liquidati con un “non c’è correlazione“. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

