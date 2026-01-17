Il professor Bassetti sottolinea l’importanza dei vaccini, invitando a distinguere tra impegno medico e attività di intrattenimento. Critica chi, come Belen, si dedica allo spettacolo e si intromette in questioni sanitarie, evidenziando come la vaccinazione contro l’influenza possa contribuire a prevenire problemi di salute. Un appello alla responsabilità e alla corretta informazione per tutelare la salute pubblica.

“Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”. Mentre “se si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, replicando a Belen Rodriguez che ha raccontato sui social di essere rimasta per 3 giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse. “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente Ko”, ha spiegato la showgirl argentina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vaccini, Bassetti polemizza pure con Belen

