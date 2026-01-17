Va bloccato il piano Anche ARV va all’attacco

Alleanza Rosso Verde Capannori sostiene il ricorso del Comune e dei Comitati contro il progetto degli Assi viari. Con due atti amministrativi, si chiede al Tar di bloccare l’avvio dei lavori, evidenziando l’importanza di valutare attentamente l’impatto ambientale e territoriale. La posizione mira a garantire un approccio responsabile e condiviso alla pianificazione urbanistica del territorio.

Alleanza Rosso Verde Capannori è al fianco del Comune di Capannori e dei Comitati che si sono rivolti, con due atti amministrativi diversi, al Tar per bloccare il via libera all’inizio dei lavori per gli Assi viari. L’Alleanza, che è rappresentata nella giunta Del Chiaro dall’assessore Silvia Sarti, sottolinea in una nota come sia sempre stata contraria al progetto e alla cosiddetta Bretellina. "ARV – si legge in una nota – considera il ricorso al Tar preannunciato dal sindaco Del Chiaro assolutamente opportuno come ulteriore strumento di contrasto alla realizzazione dell’opera, riponendo piena fiducia nell’azione della Magistratura, perché finalmente gli Assi viari siano accantonati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

