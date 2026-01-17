Uso improprio del permesso disabili la Municipale pizzica una 62enne mentre utilizza il pass della madre

Giovedì 15 gennaio, la Polizia locale di Ravenna ha effettuato controlli sul corretto utilizzo dei permessi di circolazione per invalidi. Durante un’operazione, gli agenti hanno sanzionato una donna di 62 anni che utilizzava il pass della madre senza autorizzazione, evidenziando l'importanza di rispettare le norme per l'uso dei permessi. L'intervento si inserisce in un'attività più vasta di verifica e tutela delle condizioni di accesso ai servizi per le persone con disabilità.

Controlli della Polizia Locale: sanzionato l'uso illecito del permesso disabili - Nel corso della giornata di giovedì, il personale dell'Unità organizzativa Sicurezza urbana della Polizia Locale di Ravenna ha effettuato specifici controlli sul territorio finalizzati alla verifica d

