Uso improprio del permesso disabili la Municipale pizzica una 62enne mentre utilizza il pass della madre
Giovedì 15 gennaio, la Polizia locale di Ravenna ha effettuato controlli sul corretto utilizzo dei permessi di circolazione per invalidi. Durante un’operazione, gli agenti hanno sanzionato una donna di 62 anni che utilizzava il pass della madre senza autorizzazione, evidenziando l'importanza di rispettare le norme per l'uso dei permessi. L'intervento si inserisce in un'attività più vasta di verifica e tutela delle condizioni di accesso ai servizi per le persone con disabilità.
Nella giornata di giovedì (15 gennaio) gli agenti della Polizia locale di Ravenna hanno svolto una serie di attività finalizzate alla verifica del corretto utilizzo dei permessi rilasciati per la circolazione degli invalidi. Nella circostanza una automobilista è stata sorpresa mentre utilizzava impropriamente il permesso della madre. Dalle verifiche è infatti emerso che il veicolo veniva utilizzato esclusivamente da lei, mentre la titolare dello stesso risultava ospite, in via permanente, sin dal 2023, di una struttura residenziale per anziani, in condizioni di assoluta non autosufficienza e non trasportabile con veicoli ordinari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: “Non volevamo prendere in giro i bambini disabili, è stata una ragazzata”: bufera sull’influencer Camilla De Pandis che usa un pass disabili per saltare la fila
Leggi anche: Riprende di nascosto una persona mentre utilizza il bagno del supermercato: licenziato agente del carcere di Opera
Piano di Sorrento. È caccia ai furbetti del contrassegno disabili.
Usava il permesso disabili della madre: scattano sanzione e ritiro del contrassegno per una 62enne ravennate - Un' automobilista è stata sanzionata dalla Polizia Locale di Ravenna mentre utilizzava il permesso per disabili intestato alla madre ... ravennanotizie.it
Controlli della Polizia Locale: sanzionato l’uso illecito del permesso disabili - Nel corso della giornata di giovedì, il personale dell’Unità organizzativa Sicurezza urbana della Polizia Locale di Ravenna ha effettuato specifici controlli sul territorio finalizzati alla verifica d ... ravennawebtv.it
Pass disabili falsi, task force per stanarli tutti - Le indagini, coordinate dal colonnello Francesco Del Gaudio e dal tenente Vincenzo Sepe, hanno permesso di risalire al responsabile, nonostante le difficoltà legate al fatto che uno dei veicoli ... ilfattovesuviano.it
Stop all’uso improprio delle immagini dell’arcipelago. Il sindaco Fabio Lai diffida un operatore esterno e rivendica il rispetto dell’identità territoriale, annunciando azioni a tutela della comunità e l’applicazione delle regole del Parco. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.