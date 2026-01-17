Uscite di sicurezza bloccate nessun estintore e casse pericolanti | chiusi tre locali della movida romana

Nella notte, le autorità hanno chiuso temporaneamente tre locali del centro di Roma a seguito di verifiche sulla sicurezza. Sono state riscontrate uscite di sicurezza bloccate, assenza di estintori e strutture pericolanti, mettendo a rischio la sicurezza di clienti e personale. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza negli esercizi pubblici.

Blitz della polizia in tre locali notturni del centro di Roma per gravi carenze sulla sicurezza di clienti e personale. Scattano sequestri e maxi sanzioni.

