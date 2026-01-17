Usa tiktoker si nasconde in un supermercato per la sfida di 24 ore | scoperto e arrestato in diretta – Il video

Un giovane tiktoker è stato arrestato in Florida mentre tentava di portare a termine una sfida di 24 ore all’interno di un supermercato Walmart. L’esperimento, documentato in diretta sui social, ha attirato l’attenzione delle autorità, portando al suo arresto. Questo episodio solleva questioni sulla sicurezza e le conseguenze delle sfide sui social media, evidenziando il limite tra intrattenimento e comportamento rischioso.

