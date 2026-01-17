Usa tiktoker si nasconde in un supermercato per la sfida di 24 ore | scoperto e arrestato in diretta – Il video
Un giovane tiktoker è stato arrestato in Florida mentre tentava di portare a termine una sfida di 24 ore all’interno di un supermercato Walmart. L’esperimento, documentato in diretta sui social, ha attirato l’attenzione delle autorità, portando al suo arresto. Questo episodio solleva questioni sulla sicurezza e le conseguenze delle sfide sui social media, evidenziando il limite tra intrattenimento e comportamento rischioso.
Un giovane tiktoker è stato arrestato in un supermercato Walmart della Florida dopo aver tentato di portare a termine una «sfida di 24 ore» all’interno della struttura, documentando l’esperimento in diretta su TikTok. Si tratta di Isaac M. Hurley, 18enne indicato nel verbale di arresto come senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo era entrato nel punto vendita circa 45 minuti prima dell’orario di chiusura delle 23 e si era poi nascosto tra i letti per cani con l’intenzione di trascorrere la notte all’interno del negozio. La sua presenza è stata scoperta mentre alcuni dipendenti erano ancora al lavoro per terminare i compiti notturni. 🔗 Leggi su Open.online
