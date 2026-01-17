USA due giovani accecati dagli agenti durante le proteste anti-ICE | L'occhio mi è esploso nella testa

Durante una protesta anti-ICE a Santa Ana, in California, due giovani manifestanti sono rimasti ciechi dopo essere stati colpiti al volto da munizioni considerate non letali. L'incidente ha evidenziato i rischi associati all'uso di queste armi durante le proteste e suscita preoccupazioni sulla sicurezza dei partecipanti.

Due giovani manifestanti sono rimasti ciechi dopo essere stati colpiti al volto da munizioni "non letali" durante una protesta anti-ICE a Santa Ana, in California. L’episodio riaccende le polemiche sull’uso della forza federale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

