USA due giovani accecati dagli agenti durante le proteste anti-ICE | L'occhio mi è esploso nella testa

Durante una protesta anti-ICE a Santa Ana, in California, due giovani manifestanti sono rimasti ciechi dopo essere stati colpiti al volto da munizioni considerate non letali. L'incidente ha evidenziato i rischi associati all'uso di queste armi durante le proteste e suscita preoccupazioni sulla sicurezza dei partecipanti.

