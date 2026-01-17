Usa a Iran | Non scherzate con Trump

Le recenti notizie indicano che la Repubblica Islamica dell'Iran potrebbe pianificare azioni contro le basi statunitensi, secondo fonti non ufficiali. La situazione richiede attenzione e prudenza, poiché ogni escalation potrebbe influenzare la stabilità regionale e le relazioni internazionali. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere l'evoluzione di questa delicata vicenda.

14.07 "Abbiamo ricevuto notizie secondo cui la Repubblica Islamica starebbe preparando opzioni per colpire le basi Usa. Come ha ripetutamente sottolineato il presidente Trump, tutte le opzioni restano sul tavolo e,se il regime della Repubblica Islamica attaccasse le risorse americane, la Repubblica Islamica 'si troverebbe ad affrontare una forza molto, molto potente'. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: non scherzate con il presidente Trump". Così si legge nell'account X del Dipartimento di Stato Usa in lingua farsi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La diretta Leggi anche: Trump: ‘dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l’Iran’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran-Usa, le notizie in diretta | Khamenei: «Trump è un criminale responsabile di vittime nel nostro Paese». Witkoff: «Trump preferisce la diplomazia». Teheran blocca Internet fino a marzo; Trump studia il dossier Iran: Visionati i piani d'attacco; «Il Pentagono era pronto a colpire l'Iran mercoledì»; Classifica settimanale selezionata: Trump rinvia l’azione militare contro l’Iran, il rapporto oro-argento scende in una zona pericolosa. Iran, Khamenei: «Trump è responsabile delle morti nelle proteste». Gli Usa: «Non scherzate con Donald, tutte le opzioni sul tavolo» - Secondo attivisti iraniani specializzati in diritti digitali, l'Iran sta pianificando di abbandonare definitivamente l'internet globale, consentendo la connessione online solo ... leggo.it

Usa a Teheran, 'non scherzate con Trump, tutte le opzioni sul tavolo' - "Abbiamo ricevuto notizie secondo cui la Repubblica Islamica starebbe preparando opzioni per colpire le basi americane. tuttosport.com

Khamenei: "Spezzeremo la schiena ai sediziosi". Usa: "L'Iran non scherzi con Trump, tutte le opzioni su tavolo" - Usa: "L'Iran non scherzi con Trump, tutte le opzioni su tavolo" ... gazzettadelsud.it

“Non scherzate con Trump”: gli Stati Uniti lanciano un duro avvertimento all’Iran durante le prot...

