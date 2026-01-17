US kills al-Qaeda affiliate leader tied to December attack in Syria Centcom says

Il 17 gennaio, le forze militari statunitensi hanno neutralizzato un leader affiliato a al-Qaeda, ritenuto coinvolto nell’attacco contro obiettivi statunitensi in Siria avvenuto lo scorso mese. Questa operazione fa parte degli sforzi degli Stati Uniti per contrastare gruppi terroristici nella regione e garantire la sicurezza delle proprie operazioni e dei cittadini.

WASHINGTON, Jan 17 (Reuters) - U.S. military forces on Friday killed an al-Qaeda affiliate leader linked to an Islamic State attack on Americans in Syria last month, U.S. Central Command said in a statement on Saturday. "The death of a terrorist operative linked to the deaths of three Americans demonstrates our resolve in pursuing terrorists who attack our forces," said Admiral Brad Cooper, the head of U.S. Central Command, in a statement.

