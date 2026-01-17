US kills al-Qaeda affiliate leader tied to December attack in Syria Centcom says

Da internazionale.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 gennaio, le forze militari statunitensi hanno neutralizzato un leader affiliato a al-Qaeda, ritenuto coinvolto nell’attacco contro obiettivi statunitensi in Siria avvenuto lo scorso mese. Questa operazione fa parte degli sforzi degli Stati Uniti per contrastare gruppi terroristici nella regione e garantire la sicurezza delle proprie operazioni e dei cittadini.

WASHINGTON, Jan 17 (Reuters) - U.S. military forces on Friday killed an al-Qaeda affiliate leader linked to an Islamic State attack on Americans in Syria last month, U.S. Central Command said in a statement on Saturday. “The death of a terrorist operative linked to the deaths of three Americans demonstrates our resolve in pursuing terrorists who attack our forces,” said Admiral Brad Cooper, the head of U.S. Central Command, in a statement. 🔗 Leggi su Internazionale.it

us kills al qaeda affiliate leader tied to december attack in syria centcom says

© Internazionale.it - US kills al-Qaeda affiliate leader tied to December attack in Syria, Centcom says

Leggi anche: Il super vicepresidente che sconfisse Al Qaeda

Leggi anche: UK teenager who praised Southport murderer jailed for possessing al Qaeda manual

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

US kills al-Qaeda affiliate leader tied to December attack in Syria, Centcom says - Qaeda affiliate leader linked to an Islamic State attack on Americans in Syria last month, U. investing.com

US says strike in Syria killed Al-Qaeda affiliate official - US Central Command (CENTCOM) said it conducted the strike Saturday "in ... msn.com

us kills qaeda affiliateU.S. forces kill Al-Qaeda affiliate leader linked to ambush on Americans in Syria, officials say - military operations in the Middle East, conducted the strike on Jan. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.