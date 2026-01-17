Uomo ferito a coltellate in via Montegrappa a Bari | è in gravi condizioni

Un uomo è stato ferito gravemente con coltellate nel pomeriggio di sabato 17 gennaio in via Montegrappa a Bari. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini necessarie. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. La situazione dell’uomo, attualmente in condizioni critiche, resta sotto osservazione medica.

Un uomo è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, in via Montegrappa a Bari. Il ferimento e i soccorsiSecondo prime informazioni, si tratterebbe di un 40enne: soccorso dal 118, intervenuto sul posto, è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico. Sul posto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

