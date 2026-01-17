Universita’ | semestre aperto per immatricolazioni sede Tirana Tor Vergata stesse tasse Roma

Gli studenti che si immatricoleranno al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di Tirana dell’Università di Tor Vergata per l’anno accademico 20252026 usufruiranno delle stesse condizioni di tassazione applicate agli iscritti nella sede di Roma. Il semestre sarà aperto e le modalità di immatricolazione saranno coerenti con quelle della sede romana, garantendo parità di trattamento e trasparenza nelle tariffe universitarie.

Agli studenti che decideranno di iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede di Tirana dell'Università di Tor Vergata per l'anno accademico 20252026 sarà applicata la stessa modalità di tassazione universitaria che viene riservata ai loro colleghi iscritti nella sede di Roma dello stesso Ateneo. Questa informazione è stata comunicata in una nota ufficiale diffusa dal ministero dell'Università e della Ricerca, sottolineando l'impegno dell'ente a garantire parità di trattamento tra le diverse sedi universitarie.

Semestre aperto Medicina, pubblicate le graduatorie: le scadenze per immatricolazioni e iscrizioni da oggi all’8 febbraio 2026 - Il CINECA ha pubblicato la graduatoria nazionale di merito per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. orizzontescuola.it

Bernini: 'con il semestre aperto c'è un cambio radicale all'accesso a Medicina' - "Oggi prende il via il 'semestre aperto', dando avvio a una riforma che, dopo 25 anni, cambia radicalmente le modalità di accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. ansa.it

Il semestre filtro di #Medicina non definisce il tuo valore, né esaurisce il tuo potenziale. All’Università di Macerata puoi ripensare il tuo percorso universitario e riscoprire il valore delle discipline umanistiche, come chiave per comprendere il presente e costruire - facebook.com facebook

Sono state annunciate le graduatorie del “semestre filtro” delle università di medicina x.com

